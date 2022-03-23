Песков назвал продолжением свободного падения заявления о высылке дипломатов из Польши

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Сообщения о высылке российских дипломатов из Польши не останутся без ответа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Кремле видели и слышали такие сообщения СМИ. Если эти сообщения соответствуют действительности, то это продолжение свободного падения, что называется, по всем направлениям наших отношений", – цитирует Пескова "Газета.ру".

Ранее Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки.

По словам пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, эти люди работали под так называемым дипломатическим прикрытием и в рамках дипломатического статуса, но фактически вели разведывательную деятельность против страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже заявила, что российская сторона в случае высылки российских дипломатов даст соответствующий ответ.