Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Власти США не планируют закрывать посольство в Москве, заявил американский посол в России Джон Салливан в интервью "Новой газете".

Он отметил, что иметь дипломатическое представительство в России чрезвычайно важно. В связи с этим у президента США Джо Байдена нет планов по отзыву Салливана из Москвы.

"Тем не менее мы видели знаки со стороны российского руководства, показывающие, что дипломатические отношения могут быть прекращены", – отметил дипломат.

По мнению Салливана, соответствующая позиция прослеживалась в заявлении российского МИД, сделанном накануне.

"Поэтому осторожное и внимательное планирование требует того, чтобы в свете таких заявлений мы были готовы к подобным событиям. Но я хотел бы подчеркнуть, что это не то, чего хотят Соединенные Штаты", – заключил американский посол.

21 марта послу США Джону Салливану, вызванному в российское дипведомство, был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними высказываниями главы Белого дома в адрес президента России. В ведомстве отметили, что Салливану также заявили о необходимости обеспечить нормальные условия работы российских дипмиссий.

Международная ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.