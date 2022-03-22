Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Власти США не планируют закрывать посольство в Москве, заявил американский посол в России Джон Салливан в интервью "Новой газете".
Он отметил, что иметь дипломатическое представительство в России чрезвычайно важно. В связи с этим у президента США Джо Байдена нет планов по отзыву Салливана из Москвы.
"Тем не менее мы видели знаки со стороны российского руководства, показывающие, что дипломатические отношения могут быть прекращены", – отметил дипломат.
По мнению Салливана, соответствующая позиция прослеживалась в заявлении российского МИД, сделанном накануне.
"Поэтому осторожное и внимательное планирование требует того, чтобы в свете таких заявлений мы были готовы к подобным событиям. Но я хотел бы подчеркнуть, что это не то, чего хотят Соединенные Штаты", – заключил американский посол.
21 марта послу США Джону Салливану, вызванному в российское дипведомство, был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними высказываниями главы Белого дома в адрес президента России. В ведомстве отметили, что Салливану также заявили о необходимости обеспечить нормальные условия работы российских дипмиссий.
Международная ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Послу США был сделан демарш и вручена нота протеста в МИД России
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