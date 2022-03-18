В МИД РФ пообещали ответить на все высылки дипломатов РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

На все безосновательные высылки российских дипломатов будет дан соответствующий ответ. Такое заявление в своем телеграм-канале сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в МИД Литвы объявили четырех сотрудников российского посольства персонами нон грата. Соответствующую ноту вручили в том числе российскому послу Алексею Исакову. Дипломаты получили статус нежелательных лиц в Литве из-за деятельности, несовместимой с официальным статусом. Страну они должны покинуть в течение пяти дней.

Эстония также решила выслать трех сотрудников посольства РФ. Они должны покинуть страну в течение 72 часов.

Ранее министерство иностранных дел Болгарии объявило о высылке из страны 10 российских дипломатов. Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что российская сторона воспринимает данный шаг как крайне недружественный и оставляет за собой право на ответные действия.

