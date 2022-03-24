Посла Черногории вызвали в МИД России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Посла Черногории Милорада Шчепановича вызвали в МИД России. Ему вручили ноту об объявлении персона нон грата одного из сотрудников дипмиссии в Москве. Об этом говорится в сообщении дипломатического ведомства.

"Данная мера является ответом на принятое 4 марта этого года черногорской стороной ничем не обоснованное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Подгорице", – подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что из Варшавы будут высланы три четверти российских дипломатов. По словам посла РФ Сергея Андреева, это достаточно сильно "подрезает" возможности РФ для нормальной работы.

В МИД РФ пообещали, что ответ России на высылку 45 дипломатов из Польши будет чувствительным для Варшавы. В министерстве подчеркнули, что вся ответственность за происходящее и за возможные последствия полностью лежит на нынешних властях Польши.