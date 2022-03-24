Песков рассказал, когда Россия перестанет высылать американских дипломатов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

РФ перестанет высылать американских дипломатов, когда США прекратят это делать в отношении российских представителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наши действия не являются первопричиной этого кризиса. Они являются ответными. Вынужденными и ответными", – приводит его слова ТАСС.

Ранее Госдепартамент США заявил, что полученный от МИД РФ список дипломатов, объявленных persona non grata, является непродуктивным шагом России в двусторонних отношениях.

До этого сообщалось, что вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных persona non grata, в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН. Американской стороне также объявили, что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ.