Заявленное Польшей число высылаемых дипломатов превышает реальный состав – Захарова

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Польша заявила о высылке большего количества российских дипломатов, чем реально работает в диппредставительствах, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
"Дело в том, что называется беспрецедентное количество людей. Мы пока еще фамилии не знаем, они нам еще не сказали, но, честно говоря, мы даже не понимаем, откуда взялась такая цифра, учитывая, что она несколько больше, исходя из того, что мы понимаем, количественного показателя дипломатического состава", – отметила представитель ведомства.
Она уточнила, что сначала необходимо понять, о ком идет речь, а потом уже делать определенные выводы, так как дипломатов меньше, чем заявленная цифра.
По словам посла РФ в Польше, высылка российских дипломатов приведет к фактическому обнулению дипломатических отношений с Варшавой.
Ранее Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки.
По словам пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, эти люди работали под так называемым дипломатическим прикрытием и в рамках дипломатического статуса, но фактически вели разведывательную деятельность против страны.
Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков и официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщили, что заявления о высылке дипломатов из Польши не останутся без ответа.
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