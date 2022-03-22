Захарова назвала манипуляцией проведенную Зеленским параллель между Украиной и Холокостом

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обращение президента Украины Владимира Зеленского к депутатам Кнессета. Она отметила, что попытки украинского лидера провести искусственные параллели между Холокостом и текущими событиями на Украине являются гнусной манипуляцией.

"Выступление Владимира Зеленского 20 марта перед депутатами израильского Кнессета (парламента), организованное в видеоформате, вызвало, мягко говоря, удивление, в том числе среди тех, кому оно было адресовано. Причина – в неумелых попытках украинского лидера сыграть на трагедии еврейского народа в годы Второй мировой войны путем проведения искусственных параллелей между Холокостом и нынешними событиями на Украине", – цитирует Захарову ТАСС.

По словам дипломата, подобные высказывания являются манипуляцией словами "Холокост" и "Бабий Яр", полными трагизма для каждого еврея.

"Без зазрения совести украинский президент спекулировал на "переплетении историй" украинцев и евреев, на общей угрозе их "тотального уничтожения", – заключила представитель МИД РФ.

Ранее Захарова прокомментировала публикацию итальянской газеты La Stampa, выдавшей кадры трагедии в Донецке за бесчинства в Киеве. Представитель МИД заявила, что западные СМИ не просто лгут своим читателям и зрителям, а искажают восприятие ими реальности, подчеркнув, что подобные публикации являются настоящим преступлением.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.