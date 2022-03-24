Госдеп США призвал Россию прекратить высылку американских дипломатов

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Госдепартамент США заявил, что полученный от МИД РФ список дипломатов, объявленных persona non grata, является непродуктивным шагом России в двусторонних отношениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление представителя Госдепартамента.

"Сегодня как никогда важно, чтобы наши страны располагали необходимым дипломатическим персоналом на местах для облегчения контактов между нашими правительствами", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных persona non grata, в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН. Отмечается, что американской стороне также объявили, что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.