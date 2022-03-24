В МИД прокомментировали высылку 45 дипломатов РФ из Польши

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Ответ России на высылку 45 дипломатов из Польши будет чувствительным для Варшавы, пообещали в МИД РФ.

"Это сознательный шаг к окончательному разрушению двусторонних отношений, демонтаж которых наши польские партнеры на системной основе осуществляют уже давно", – говорится в сообщении, которое передает РИА Новости.

В министерстве подчеркнули, что вся ответственность за происходящее и за возможные последствия полностью лежит на нынешних властях Польши.

Отмечается, что Варшава приступила к опасной эскалации в регионе, исходя не из национальных интересов, а в рамках натовских установок, основанных на русофобии, возведенной в ранг официального курса.

"Мы это видим и будем учитывать в наших практических шагах в отношении Польши", – заключили в МИД.

Ранее сообщалось, что из Варшавы будут высланы три четверти российских дипломатов. По словам посла РФ Сергея Андреева, это достаточно сильно "подрезает" возможности РФ для нормальной работы.

Кроме того, российский посол подчеркнул, что подобные действия со стороны Польши ставят дипломатические отношения между государствами под угрозу фактического обнуления.

