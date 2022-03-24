Польша заблокировала счета посольства РФ

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Польша заблокировала банковские счета посольства РФ, сообщил посол России в Польше Сергей Андреев в эфире Первого канала.

"Счета наши заблокировали по решению Минфина, а потом решением польского прокурора на том основании, что средства с этих наших счетов якобы могут использоваться для отмывания незаконно полученных средств либо для финансирования терроризма", – заявил Андреев.

О том, что Польша заморозила счета российского посольства в Варшаве, стало известно 23 марта. Андреев, в свою очередь, отмечал, что это является прямым нарушением Венской конвенции.

23 марта Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки.

По словам пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, эти люди работали под так называемым дипломатическим прикрытием и в рамках дипломатического статуса, но фактически вели разведывательную деятельность против страны.