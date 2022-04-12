Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россия пропорционально ответит Франции на высылку шести дипломатов, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы посольства РФ во Франции Александра Макогонова.
"11 апреля советник-посланник был вызван в МИД Франции, где ему было сделано представление о выдворении шести сотрудников посольства. С российской стороны был выражен решительный протест в связи с недружественной акцией французских властей, на которую неминуемо последует пропорциональный ответ", – отметил Макогонов.
4 апреля стало известно, что французские власти приняли решение о высылке ряда российских дипломатов из страны. Тогда речь шла о 30–35 сотрудниках диппредставительств РФ.
Позднее французский МИД объявил персонами нон грата шестерых российских дипломатов. В ведомстве заявили, что те, по данным Главного управления внутренней безопасности, являются агентами разведслужб, работающих в стране под дипломатическим прикрытием.
Между тем официальный представитель российского МИД Мария Захарова предположила, что, несмотря на дипломатическое давление, Россия не изменит свою позицию по ситуации на Украине. Она подчеркнула, что если бы Париж хотя бы один раз за последние восемь лет пригрозил Киеву санкциями за невыполнение Минских соглашений, то мир и стабильность в Европе уже бы наступили.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
РФ пропорционально ответит Франции на высылку шести дипломатов
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