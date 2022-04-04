В МИД Франции заявили о высылке ряда дипломатов РФ

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Французские власти приняли решение о высылке ряда российских дипломатов из страны. Об этом сообщило министерство иностранных дел страны.
В ведомстве заявили, что пошли на такой шаг из-за деятельности дипломатов, "противоречащей интересам безопасности Франции".
По данным телеканала BFM, речь идет о 30 российских дипломатах. При этом France-Presse сообщает о 35 дипломатах.
В МИД России уже заявили ТАСС, что дадут достойный ответ на высылку дипломатов из Франции.
Ранее власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Германии "злобным актом".
До этого власти Чехии признали персоной нон грата одного российского дипломата. Об аналогичных решениях сообщали и другие государства. Так, Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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