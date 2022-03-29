Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Бельгия высылает 21 российского дипломата. Об этом сообщает агентство "Бельга" со ссылкой на главу МИД страны Софи Вильмес.

Она уточнила, что дипломаты должны покинуть страну в течение 15 дней.

При этом в ведомстве отметили о сохранении открытых дипломатических каналов с Москвой.

Ранее стало известно об аналогичной мере со стороны Нидерландов. Глава местного МИД Вопке Хукстра заявил, что страну должны покинуть "17 российских разведчиков, работающих в российских представительствах в Нидерландах под дипломатическим прикрытием".

В заявлении внешнеполитического ведомства королевства уточняется, что был вызван посол РФ в Амстердаме, его проинформировали о наличии у общей и военной разведки страны данных о том, что указанные лица осуществляли шпионаж.

На минувшей неделе власти Польши объявили о высылке 45 российских дипломатов по подозрению в причастности к шпионажу. Диппредставители покинули республику 28 марта.