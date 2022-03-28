Фото: ТАСС/Алексей Витвицкий

Польшу покинули 45 российских дипломатов, сообщает РИА Новости. На их выдворении настаивали власти страны.

"Дипломаты покинули территорию Польши", – объявил посол Российской Федерации в Варшаве Сергей Андреев.

По словам диппредставителя, ситуация с высылкой российских дипломатов свидетельствует о высоком качестве их работы. Андреев подчеркнул, что гордится коллегами и указал на их "слаженные, энергичные и эффективные" действия.

На минувшей неделе власти Польши сообщили о высылке 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже. При этом ограничивается и приезд новых сотрудников на замену высланным.

Решение по высылке российского посла не исключается, но пока не принято. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши.