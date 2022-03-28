РФ объявила о высылке трех сотрудников посольства Словакии в Москве

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Россия объявила о высылке трех сотрудников посольства Словакии в Москве в качестве ответной меры на признание в республике персонами нон грата трех российских дипломатов. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

О данном решении было объявлено послу Словакии в Москве Любомиру Регаку, который был вызван в МИД РФ. Словацкие дипломаты должны покинуть Россию в течение 72 часов.

"Главе словацкой дипмиссии был также заявлен решительный протест в связи с чинимыми препятствиями работе росзагранучреждений в Словакии и угрозами их безопасному функционированию", – отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, послу заявили о недопустимости случаев вандализма в отношении мемориалов и захоронений советских солдат в Словакии, которые участились в последнее время.

Ранее пресс-секретарь МИД Словакии Юрай Томага объявил, что республика вышлет трех сотрудников посольства РФ в связи с деятельностью, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. В МИД РФ назвали это решение безосновательным, пообещав не оставить его без ответа.