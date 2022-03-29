Россия высылает дипломатов Литвы, Латвии и Эстонии

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Россия объявила о высылке дипломатов Литвы, Латвии и Эстонии в качестве ответных мер на действия этих стран. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

В частности, была прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех представителей посольства Латвии и трех сотрудников посольства Эстонии.

"Потребовали, чтобы они покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики", – говорится в сообщении.

Ранее в Литве и Эстонии объявили сотрудников российских посольств персонами нон грата. Четыре дипломата получили статус нежелательных лиц в Литве из-за деятельности, несовместимой с официальным статусом. Эстония же объявила о высылке трех сотрудников посольства.

Латвия запретила 25 российским деятелям культуры въезд в страну на неопределенный срок. В список нежелательных попали Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Николай Расторгуев, Полина Гагарина, Виктория Дайнеко, Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Владимир Машков, Артем Жога, Тина Канделаки, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Стас Михайлов и другие.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

