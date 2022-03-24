Латвия закрыла въезд 25 российским деятелям культуры

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Латвия запретила 25 российским деятелям культуры въезд в страну на неопределенный срок, сообщает RT.

Такое решение принял министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс. Он внес 25 граждан России в список нежелательных для Латвии в соответствии с Законом об иммиграции. Такие меры были приняты по причине оправдания и пропагандирования российского вторжения на Украину указанными лицами.

В перечень попали Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Николай Расторгуев, Полина Гагарина, Виктория Дайнеко, Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Владимир Машков, Артем Жога, Тина Канделаки, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Стас Михайлов и другие.

Большинство из них участвовали в концерте, посвященном годовщине воссоединения Крыма с Россией, который прошел в Москве 18 марта.

Ранее в МИД Литвы объявили четырех сотрудников российского посольства персонами нон грата. Соответствующую ноту вручили в том числе российскому послу Алексею Исакову. Дипломаты получили статус нежелательных лиц в Литве из-за деятельности, несовместимой с официальным статусом. Страну они должны покинуть в течение пяти дней.

Эстония также решила выслать трех сотрудников посольства РФ. Они должны покинуть страну в течение 72 часов.

Министерство иностранных дел Болгарии объявило о высылке из страны 10 российских дипломатов. Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что российская сторона воспринимает данный шаг как крайне недружественный и оставляет за собой право на ответные действия.