Латвия закрыла въезд 25 российским деятелям культуры

Фото: depositphotos/phodopus
Латвия запретила 25 российским деятелям культуры въезд в страну на неопределенный срок, сообщает RT.
Такое решение принял министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс. Он внес 25 граждан России в список нежелательных для Латвии в соответствии с Законом об иммиграции. Такие меры были приняты по причине оправдания и пропагандирования российского вторжения на Украину указанными лицами.
В перечень попали Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Николай Расторгуев, Полина Гагарина, Виктория Дайнеко, Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Владимир Машков, Артем Жога, Тина Канделаки, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Стас Михайлов и другие.
Большинство из них участвовали в концерте, посвященном годовщине воссоединения Крыма с Россией, который прошел в Москве 18 марта.
Ранее в МИД Литвы объявили четырех сотрудников российского посольства персонами нон грата. Соответствующую ноту вручили в том числе российскому послу Алексею Исакову. Дипломаты получили статус нежелательных лиц в Литве из-за деятельности, несовместимой с официальным статусом. Страну они должны покинуть в течение пяти дней.
Эстония также решила выслать трех сотрудников посольства РФ. Они должны покинуть страну в течение 72 часов.
Министерство иностранных дел Болгарии объявило о высылке из страны 10 российских дипломатов. Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что российская сторона воспринимает данный шаг как крайне недружественный и оставляет за собой право на ответные действия.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: