Нидерланды решили выслать 17 российских дипломатов

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Власти Нидерландов приняли решение выслать 17 российских дипломатов. Об этом в своем Twitter сообщил глава МИД страны Вопке Хукстра.

"Нидерланды высылают 17 российских разведчиков, работающих в российских представительствах в Нидерландах под дипломатическим прикрытием", – написал он.

В заявлении внешнеполитического ведомства королевства уточняется, что предварительно был вызван посол РФ в Амстердаме, его проинформировали о наличии у общей и военной разведки страны данных о том, что указанные лица осуществляли шпионаж.

Ранее Польша выслала 45 российских дипломатов. Их также заподозрили в шпионаже. При этом страна ввела ограничения на приезд новых сотрудников дипмиссии на замену высланным.

До этого сообщалось, что вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных persona non grata, в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН. Американской стороне также объявили, что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перестанет высылать американских дипломатов, когда США прекратят это делать в отношении российских представителей. По его словам, действия РФ являются вынужденными и ответными.