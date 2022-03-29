Нидерланды решили выслать 17 российских дипломатов

Фото: ТАСС/Sem Van Der Wal/EPA
Власти Нидерландов приняли решение выслать 17 российских дипломатов. Об этом в своем Twitter сообщил глава МИД страны Вопке Хукстра.
"Нидерланды высылают 17 российских разведчиков, работающих в российских представительствах в Нидерландах под дипломатическим прикрытием", – написал он.
В заявлении внешнеполитического ведомства королевства уточняется, что предварительно был вызван посол РФ в Амстердаме, его проинформировали о наличии у общей и военной разведки страны данных о том, что указанные лица осуществляли шпионаж.
Ранее Польша выслала 45 российских дипломатов. Их также заподозрили в шпионаже. При этом страна ввела ограничения на приезд новых сотрудников дипмиссии на замену высланным.
До этого сообщалось, что вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных persona non grata, в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН. Американской стороне также объявили, что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перестанет высылать американских дипломатов, когда США прекратят это делать в отношении российских представителей. По его словам, действия РФ являются вынужденными и ответными.
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