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Власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. О данном решении на странице в Twitter сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Мы объявили значительное количество сотрудников российского посольства нежелательными. Мы будем инициировать дальнейшие реакции вместе с нашими партнерами", – написала Бербок.

Ранее власти Чехии признали персоной нон грата одного российского дипломата. Об аналогичных решениях сообщали и другие государства. Так, Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

