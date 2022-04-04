В МИД РФ пообещали ответить на высылку 40 дипломатов из ФРГ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на высылку 40 российских дипломатов из ФРГ.

"Ответим и на этот злобный акт немецкой политической машины", – сказала Захарова, слова которой цитирует РИА Новости.

До этого власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Ранее власти Чехии признали персоной нон грата одного российского дипломата. Об аналогичных решениях сообщали и другие государства. Так, Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

