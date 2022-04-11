РФ направила в МИД Польши протестную ноту из-за захвата здания дипнедвижимости в Варшаве

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Правительство России направило в МИД Польши ноту протеста из-за захвата здания дипломатической недвижимости в Варшаве. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.
"Участок, на котором находится объект, предоставлен нам польскими властями по соглашению еще в 1970-е годы. Польская сторона это соглашение не разрывала, она является его стороной, для нее это соглашение по-прежнему является обязывающим. Здания и инфраструктура были построены на этом участке еще советской стороной для дипломатических целей, соответственно, он является объектом российской дипломатической недвижимости", – цитирует посла ТАСС.
Андреев рассказал, что ранее суды вынесли ряд решений по поводу этого объекта. Однако, как отметил посол, решения противоречат международному праву и Венской конвенции о международных сношениях.
"Мы настоятельно призвали МИД Польши принять исчерпывающие меры к тому, чтобы восстановить правовой порядок и вернуть российской стороне законно принадлежащую ей дипнедвижимость. Ожидаем реакции польской стороны", – подчеркнул Андреев.
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский заявил, что страна запретит поставки газа и угля из России в ближайшие месяцы. По его словам, единичный жест Польши не окажет значительного влияния на российскую экономику, но совместное решение европейских государств имеет смысл.
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