В МИД РФ рекомендовали дипломатам за рубежом не выходить в город поодиночке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к российским дипломатам, работающим за рубежом, и призвал их не ходить по улицам в одиночку. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российские дипломатические представители работают в сложных условиях.

"Есть атаки, фактически террористические акты против наших учреждений и против их физической безопасности... Сейчас мы им не рекомендуем выходить в город поодиночке", – добавил Лавров.

Постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов ранее заявил, что Россия будет противодействовать дипломатической войне, которую объявили против нее на Западе. Он подчеркнул, что в этом вопросе потребуется помощь союзников.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.