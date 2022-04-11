В МИД РФ рекомендовали дипломатам за рубежом не выходить в город поодиночке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к российским дипломатам, работающим за рубежом, и призвал их не ходить по улицам в одиночку. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российские дипломатические представители работают в сложных условиях.
"Есть атаки, фактически террористические акты против наших учреждений и против их физической безопасности... Сейчас мы им не рекомендуем выходить в город поодиночке", – добавил Лавров.
Постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов ранее заявил, что Россия будет противодействовать дипломатической войне, которую объявили против нее на Западе. Он подчеркнул, что в этом вопросе потребуется помощь союзников.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Более 40 польских дипломатов покидают Россию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: