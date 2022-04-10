Россия может расширить список нежелательных лиц из ЕС и США – МИД РФ

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Москва может расширить список нежелательных лиц из Евросоюза и США, если возникнет подобная необходимость. Об этом в эфире телеканала "Звезда" заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Вообще, санкционных решений незаконных, плохих, нелегальных, – сотни, если не тысячи, именно против России. И наше отношение к ним сугубо отрицательное. Принцип взаимности, он играет и здесь тоже, конечно", – отметил Вершинин, комментируя санкции против родственников руководства РФ, затронувшие и семью главы МИД России Сергея Лаврова.

Дипломат напомнил, что у России есть свой список нежелательных лиц из США и Евросоюза.

"И мы его периодически перелистываем, рассматриваем. Если надо, добавим", – подчеркнул замглавы МИД.

8 апреля Евросоюз ввел персональные санкции в отношении 217 физлиц и 18 организаций, включая 179 представителей руководства и депутатов ДНР и ЛНР. Санкции предусматривают запрет на поездки в страны Европейского союза и замораживание активов.