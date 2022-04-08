Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций против России

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз опубликовал пятый пакет экономических и индивидуальных санкций в отношении России, новые ограничения вступили в силу. Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.

В санкционный список включены 216 физических лиц, среди которых официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, предприниматели Олег Дерипаска, Борис и Игорь Ротенберги, председатель правления Сбербанка Герман Греф, сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид Керимов, а также дочери Владимира Путина.

Также рестрикции затронули 18 организаций. В их числе – банки "Открытие", ВТБ, Новикомбанк и Совкомбанк, чьи активы были заморожены. Также под санкции подпали военно-промышленные, машиностроительные, судостроительные и транспортные компании, в числе которых концерн "Калашников", АО "Государственная транспортная лизинговая компания", "Русские машины", "Объединенная двигателестроительная корпорация" и другие.

Пятый пакет санкций Евросоюза против России был утвержден 8 апреля. Наряду с прочими мерами, он предусматривает эмбарго на поставки российского угля, древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и спиртных напитков, которое начнет действовать с августа 2022 года.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

