Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России

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Евросоюз утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, которое приводит РИА Новости.

"Совет сегодня принял решение ввести пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России", – отмечается в сообщении. Новые ограничительные меры вступят в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.

Так, в пятом пакете санкций ЕС запретил российским судам заходы в порты стран, являющихся членами ЕС.

"Отступления предоставляются для сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергетики", – уточняется в заявлении Совета Евросоюза.

Согласовал ЕС и эмбарго на поставки российского угля, которое начнет действовать с августа 2022 года.

Предусмотрены ограничения и для автотранспортных компаний России и Белоруссии. В частности, ЕС запретил данным компаниям осуществлять перевозки по всей своей территории.

"Тем не менее отступления предоставляются для ряда продуктов, таких как фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые продукты, включая пшеницу, а также для автомобильного транспорта в гуманитарных целях", – поясняется в документе.

Также меры включают полный запрет на транзакции четырех ключевых банков. Названия организаций пока не опубликованы.

Ко всему прочему, Евросоюз запретил ввоз российских квантовых компьютеров, полупроводников, авиатоплива, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, чувствительных машин и транспортного оборудования. Импортировать в РФ при этом нельзя древесину, цемент, удобрения, морепродукты и алкоголь. Подчеркивается, что согласованные запреты на экспорт и импорт составляют 10 и 5,5 миллиарда евро соответственно.

Накануне новый пакет антироссийских санкций согласовали постоянные представители стран – членов ЕС. Отмечалось, что некоторые ограничения затронут бизнесменов РФ, сотрудников служб безопасности, военных и предприятия, связанные со спецоперацией на Украине.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.