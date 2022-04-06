Медведев сравнил санкции Запада против РФ с методами инквизиции

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Нынешние западные санкции против России напоминают методы инквизиции. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, такие методы прослеживаются во всех действиях недружественных стран по отношению к России.
"Доказательства не нужны, достаточно подозрения в "колдовстве" (связи с властью). Свидетели – только со стороны Великого инквизитора (США и их европейских лакеев). Прения сторон и состязательность в инквизиционном процессе не допускаются (обвиняемый российский бизнес не имеет права на адвоката)", – написал Медведев в своем телеграм-канале.
Он рассказал, что во времена инквизиции практически не допускались апелляции, однако сейчас существуют процедуры обжалования. По словам Медведева, американская и европейская судебные системы имеют возможности для исправления ошибок.
По мнению зампредседателя Совбеза РФ, борьба против РФ ведется исключительно на эмоциях, без оглядки на здравый смысл. При этом никто не пытается вникнуть в собственное законодательство и применить многовековые базовые принципы, на которых строились прошлые прецеденты.
"Зачем, если можно так легко и непринужденно отнять то, что этим странам никогда не принадлежало?" – отметил Медведев.
О высылке сотрудников российских дипмиссий также объявил целый ряд государств. Власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия. Решение о высылке также приняли в Испании, Португалии, Латвии, Эстонии, Литве и других странах.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что последствия высылки российских дипломатов из европейских стран будут ощущаться еще долго. Он назвал массовую высылку российских дипломатов из стран Европы заранее спланированной кампанией.
По его словам, подобные действия наносят удар по двусторонним отношениям, однако страны Евросоюза идут на это сознательно. Он пообещал, что Москва примет ответные меры.
В Евросоюзе обсудят очередной пакет антироссийских санкций 6 апреля
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