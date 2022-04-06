Запад не заботится о глобальных экономических последствиях санкций против России – МИД РФ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Западные страны откровенно не заботятся о глобальных социально-экономических последствиях из-за введения санкций против России. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

По его словам, латиноамериканцы находятся под сильным прессингом коллективного Запада, который использует для этого весь арсенал средств, в частности политическое влияние, экономические посулы и шантаж.

Ранее Владимир Путин заявил, что западные страны пытаются переложить ответственность за собственные ошибки в экономической сфере на Россию, оказывая давление на "Газпром".

"Мы наблюдаем их, наших партнеров, очередную попытку переложить свои собственные ошибки в сфере экономики и энергетики на Россию и решать возникающие в этой связи вопросы и проблемы опять за наш счет", – сказал президент России на совещании по поддержке агропромышленного комплекса.

Путин отметил, что в результате грубых мер административного давления на компанию "Газпром" в ряде европейских стран наблюдается ухудшение ситуации в энергетической сфере.

До этого стало известно, что Еврокомиссия предложит в рамках новых санкций против России запрет на импорт российского угля и ввоз оборудования, а также закрыть морские и сухопутные границы для российских грузоперевозчиков.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора. В частности, 7 марта Австралия запретила экспорт ряда предметов роскоши в Россию. Речь идет о ювелирных изделиях, золоте, вине, транспортных средствах, мехах. Также это касается табачных изделий, одежды и парфюмерной продукции и других товаров.

