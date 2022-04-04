В Госдуме заявили о переходе Польшей "красной черты"

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Депутат ГД Юрий Швыткин оценил намерение Польши разместить в стране ядерное оружие Соединенных Штатов, сообщает News.ru.

По словам парламентария, польское правительство должно осознавать, что такие действия являются переходом красной черты. Однако, как уточнил депутат, США, вероятно, не пойдут на это, так как их "разум все-таки возобладает".

Политик выразил мнение, что в подобной ситуации будет нанесен вред лишь польским гражданам, так как Варшава делает свой же народ заложниками ситуации.

Парламентарий подчеркнул, что Польша, в частности, ее народ должен показать гражданскую позицию и взять ответственность за настоящее и будущее своей территории.

"Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что если будет размещаться на территории Польши ядерное оружие – мы понимаем, что это переход красной черты, за которую президент России говорил, что ни в коем случае нельзя переходить. Польша должна понимать, что действия нашего президента последовательны и адекватны – исходя из сегодняшней обстановки, и пусть сами осознают те риски, которые будут в случае размещения ядерного оружия", – отметил депутат.

Швыткин сообщил, что, несмотря на увеличившуюся напряженность у границ РФ, Кремль может отразить любую агрессию. Однако при всем этом будут осуществляться превентивные меры.

"Россия – ядерная держава, и шутить с нами никому не позволено и мы никому не позволим. Поэтому здесь, еще раз повторяю – потенциала нашей страны достаточно для отражения агрессии любого противника. Другое дело, что безусловно никто не собирается развязывать ядерную войну. Мы же понимаем, что это практически крах человечества. Поэтому предпринимаются, в первую очередь, с нашей стороны все действия превентивного характера, которые, в свою очередь, позволяют принять холодный душ руководителям стран Запада, а не развязывать ядерную войну, – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что власти Польши готовы разместить на территории страны американское ядерное оружие. В Варшаве заявили, что таким образом они смогут сдержать активность Москвы.

После этого в Кремле выразили обеспокоенность воинственной и антироссийской риторикой Варшавы. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, заявления польского вице-премьера Ярослава Качиньского о том, что Варшава открыта для размещения на своей территории американского ядерного оружия, могут привести к дальнейшему росту напряженности на континенте.