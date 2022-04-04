Медведев прокомментировал идею премьера Польши о введении санкций против членов ЕР

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, предложивший наложить санкции на членов "Единой России", "слетел с катушек на почве русофобии", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также предложил рассмотреть возможность введения аналогичных санкций в отношении всех членов партии PiS, а также тех, кто за нее голосует.

"Заодно всех негодяев в Польше перечислим поименно", – привел слова Медведева помощник зампредседателя Совбеза Олег Осипов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что чрезвычайно воинственная и антироссийская линия Варшавы вызывает глубокую обеспокоенность Москвы.

По его словам, заявления польского вице-премьера Ярослава Качиньского о том, что Варшава открыта для размещения на своей территории американского ядерного оружия, могут привести к дальнейшему росту напряженности на континенте.

