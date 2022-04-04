Польша предложила запретить россиянам шенгенские визы

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил запретить выдачу шенгенских виз российским гражданам, сообщает Pravda.Ru.

По его мнению, исключение можно сделать только для гуманитарных виз. Кроме того, он считает, что выдача виз возможна для россиян, желающих уехать из России.

"Должны быть наложены решительные санкции на российское общество", – заявил Моравецкий в ходе пресс-конференции в Варшаве.

Ранее Моравецкий заявил, что русофобия стала в Европе доминирующим течением. Польский премьер добавил, что то, что ранее называли необходимостью снижения цен путем поиска дешевых ископаемых в России, сегодня уже означает плату за военную машину Владимира Путина.

Моравецкий отметил, что в контексте событий на Украине "Польша устанавливает в этой области определенные стандарты".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

