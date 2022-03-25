Германия планирует вдвое сократить импорт нефти из России к лету 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство Германии рассчитывает к середине 2022 года в два раза снизить импорт российской нефти. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека.

"К середине года импорт российской нефти в Германию, вероятно, сократится вдвое. К концу года мы стремимся стать практически независимыми", – указано в документе.

Отмечается, что необходимые для этого меры будут приняты в кратчайшее время и начнут действовать в ближайшие недели и месяцы. По оценке Хабека, внесенные в действующие контракты изменения позволят снизить зависимость Германии от российской нефти до 25%.

Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Евросоюз не может полностью отказаться от импорта нефти из России. Он также отметил, что реакция Евросоюза на действия России на Украине будет обсуждаться на встрече лидеров ЕС в Брюсселе. При этом, по словам Хебештрайта, кабмин Германии не будет предвосхищать итоги встречи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.