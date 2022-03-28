Постпред РФ при ЕС назвал самоубийственным отказ Европы от российских энергоносителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов оценил вероятные последствия отказа Европы от российских энергоносителей.

"Я думаю, что это было бы в известной степени самоубийственно на данном этапе для стран Евросоюза", – заявил дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Чижов добавил, что подобная риторика также несет карьерные риски для зарубежных политиков.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

Позже он поручил реализовать соответствующий комплекс мер до 31 марта текущего года.

После этого в ФРГ заявили, что страны G7 отказались платить за российский газ рублями. Лидеры "Большой семерки" выразили мнение, что это требование нарушает условия действующих контрактов.