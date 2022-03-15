Джонсон заявил, что Западу предстоят трудные времена из-за отказа от нефти и газа из РФ

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Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил о тяжелых временах, которые предстоят западным странам, если они откажутся от российских энергоносителей. Об этом он написал в авторской статье, опубликованной на сайте газеты Daily Telegraph.

"Не сомневаюсь, что впереди будут трудные времена. Процесс отвыкания от российских нефти и газа, от углеводородов в целом будет для мира тяжелым", – написал Джонсон.

Однако он уточнил, что это возможно. По словам Джонсона, существует возможность еще больше увеличивать потребление низкоуглеродной энергии и продолжать вести все остальные страны за собой к углеродной нейтральности.

"Мы можем снизить непосильные счета, которые выставляются домохозяйствам и предприятиям по всей стране. И мы положим конец шантажу Кремля", – отметил премьер.

Кроме того, Джонсон назвал ошибкой то, что западные государства позволили себе нормализовать отношения с российской столицей после событий 2014 года и стали наращивать поставки нефти и газа из России. Покончив с зависимостью от российских энергоносителей, как подчеркнул политик, Запад сможет лишить власти РФ "наличных, уничтожить их стратегию и дать им укорот".

"Эта стратегия не сработает по-настоящему, если на этот шаг пойдут не все. У мира есть единственный способ вынудить Путина положить конец агрессии и уважать международное право – слезть с российской углеводородной иглы, и мы должны признать, что этот шаг будет болезненным", – заключил британский премьер-министр.

Джонсон напомнил, что до конца месяца будет продемонстрирована новая британская схема энергетической безопасности, где будет сделан упор на использование атомной энергии и всех возобновляемых ее источников, включая приливные, гидро- и геотермальные электростанции страны. Вопрос также касается и временного наращивания добычи нефти и газа на шельфовых месторождениях государства.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Европейскому союзу будет сложно отказаться от российского газа. Кроме того, это потребует личных усилий всех граждан сообщества.

Премьер Венгрии в свою очередь сообщал, что страна не будет следовать примеру США и вводить запрет на импорт российской нефти и газа. Он объяснил, что такие санкции будут непосильным бременем для Венгрии, поэтому о присоединении к ним не может быть и речи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

