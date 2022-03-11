Премьер Венгрии заявил, что санкции ЕС не затронут импорт газа и нефти из РФ

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Венгрия не будет следовать примеру США и вводить запрет на импорт российской нефти и газа, сообщил премьер-министр республики Виктор Орбан в видеообращении, размещенном на его официальной странице в Facebook.

Он подчеркнул, что уже довел позицию венгерского правительства до сведения своих европейских коллег. Орбан объяснил, что такие санкции будут непосильным бременем для Венгрии, поэтому о присоединении к ним не может быть и речи.

"Нам по-прежнему нужны газ и нефть, которые поступают из России", – сказал Орбан.

По словам премьера, на этой неделе по всей Европе шла большая дипломатическая работа. Он отметил, что главные усилия должны быть направлены на достижение мира на Украине, однако нельзя забывать и о последствиях антироссийских санкций для европейской экономики.

Орбан напомнил, что 85% всего потребляемого в Венгрии газа поступает из России, 85% венгерских домохозяйств используют газ, а топливо в стране производится из нефти, 64% которой также поставляет Россия.

Ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России. Законопроект также предусматривает призыв к торговому представителю США в ВТО инициировать вопрос о пересмотре торговых уступок РФ и приостановке ее членства в организации.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого США и Евросоюз ввели в отношении России целый ряд санкций. В частности, Вашингтон принял меры, которые затрагивают энергетическую отрасль российской экономики. Так, вводится экспортный контроль на поставки в РФ оборудования для добычи нефти и газа. Кроме того, ведутся разговоры об ограничении импорта нефти из РФ.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, последнее может ударить по всему мировому энергетическому рынку. В Европарламенте между тем уверены, что отказ от российского газа станет катастрофой для Евросоюза.

