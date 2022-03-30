Премьер Польши заявил, что русофобия стала мейнстримом в Европе

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что русофобия стала в Европе доминирующим течением, сообщает ТАСС.

"То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом, сегодня уже принято как реальность, в которой мы функционируем", – сказал глава правительства страны.

Польский премьер добавил, что то, что ранее называли необходимостью снижения цен путем поиска дешевых ископаемых в России, сегодня уже означает плату за военную машину Владимира Путина.

Моравецкий отметил, что в контексте событий на Украине "Польша устанавливает в этой области определенные стандарты".

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что США давят на Европу, чтобы заставить ее отказаться от российского газа. По его словам, если европейские страны примут такое решение, это будет апокалипсическим сценарием.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

