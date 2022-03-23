Новак назвал апокалипсическим сценарием отказ Европы от поставок газа из России

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США давят на Европу, чтобы заставить ее отказаться от российского газа. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия–1".

Он добавил, что если европейские страны примут такое решение, это будет апокалипсическим сценарием.

"В этой жизни все может быть, но я считаю, что это апокалипсический сценарий. <...> Сейчас Соединенные Штаты Америки давят на европейцев для того, чтобы те отказались от поставок наших энергетических ресурсов", – сказал Новак.

Ранее Новак заявил, что, если против нефти и газа России будут вводиться санкции, рост цен на энергоресурсы в мире будет непредсказуемым и случится коллапс. Он напомнил, что РФ – крупнейший поставщик энергоресурсов на мировые рынки: доля экспорта российских энергоресурсов составляет порядка 20% от мирового уровня торговли.

Кроме того, вице-премьер РФ допустил рост цен на нефть в случае отказа Запада от российского сырья. По его словам, если отказ будет, то цены на нефть будут, условно, 300 долларов, а некоторые говорят, что 500. По его словам, добыча нефти и газа в России происходит в полном объеме, несмотря на санкции. За январь и февраль, как отметил вице-премьер, показатели оказались лучше прошлогодних.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.