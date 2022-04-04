В Кремле обеспокоены воинственной и антироссийской риторикой Варшавы

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Чрезвычайно воинственная и антироссийская линия Варшавы вызывает глубокую обеспокоенность Москвы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, заявления польского вице-премьера Ярослава Качиньского о том, что Варшава открыта для размещения на своей территории американского ядерного оружия, могут привести к дальнейшему росту напряженности на континенте.

Накануне польский вице-премьер, председатель комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США. По его мнению, это стало бы сдерживающим фактором против России.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в свою очередь, предложил запретить выдачу шенгенских виз российским гражданам. По его мнению, исключение можно сделать только для гуманитарных виз. Кроме того, он считает, что выдача виз возможна для россиян, желающих уехать из России.

До этого Моравецкий заявил, что русофобия стала в Европе доминирующим течением. Польский премьер добавил, что то, что ранее называли необходимостью снижения цен путем поиска дешевых ископаемых в России, сегодня уже означает плату за военную машину Владимира Путина.

Моравецкий отметил, что в контексте событий на Украине "Польша устанавливает в этой области определенные стандарты".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

