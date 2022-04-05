Путин обвинил Запад в попытках переложить свои ошибки в экономике на РФ

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Андрей Горшков

Западные страны пытаются переложить ответственность за собственные ошибки в экономической сфере на Россию, оказывая давление на "Газпром", заявил Владимир Путин.

"Мы наблюдаем их, наших партнеров, очередную попытку переложить свои собственные ошибки в сфере экономики и энергетики на Россию и решать возникающие в этой связи вопросы и проблемы опять за наш счет", – сказал президент России на совещании по поддержке агропромышленного комплекса.

Путин отметил, что в результате грубых мер административного давления на компанию "Газпром" в ряде европейских стран наблюдается ухудшение ситуации в энергетической сфере.

Ранее Путин заявил, что российский рынок обеспечен собственными продуктами питания по основным направлениям. По его словам, РФ может обеспечить цены на продукты питания внутри страны ниже, чем на мировом рынке. Кроме того, низкие цены на продовольствие являются конкурентным преимуществом России, подчеркнул президент.