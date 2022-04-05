Рынок РФ обеспечен собственными продуктами питания – Путин

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Российский рынок обеспечен собственными продуктами питания по основным направлениям. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по поддержке отечественного агропромышленного комплекса.
По словам российского лидера, РФ может обеспечить цены на продукты питания внутри страны ниже, чем на мировом рынке. Кроме того, как уточнил Путин, низкие цены на продовольствие являются конкурентным преимуществом России.
"Особо отмечу, что выросшие объемы производства позволяют нам обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке", – заявил он.
При этом президент подчеркнул, что следует защитить рынок от перепадов цен на продовольствие.
Также российский лидер отметил, что стране придется рачительнее относиться к поставкам продовольствия за рубеж, особенно в страны, ведущие враждебную политику.
Глава РФ обратил внимание на то, что ситуация на глобальном рынке продовольствия за последние несколько лет достаточно осложнилось из-за ошибок развитых стран.
"Положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года заметно осложнилось. Именно за последние два года. Ошибки в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всем мире еще два года назад", – отметил президент, добавив, что в последние недели ситуация только усугубляется.
В этом году, по словам главы РФ, российским властям необходимо сконцентрироваться на том, чтобы смягчить влияние внешних эффектов на продовольственный рынок страны и увеличить собственный выпуск продуктов.
"Необходимо минимизировать негативные внешние эффекты для наших граждан: увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов питания, включая и рыбную продукцию. Это ключевая задача на текущий год", – подчеркнул президент.
Но очень важно и сокращать зависимость российского АПК и рыбной отрасли от импортных закупок. Как подчеркнул глава государства, необходимо сокращать зависимость по всей цепочке – от поля до прилавка.
Ряд государств будут пытаться перекупить продовольствие, что осложнит обстановку в бедных странах, уточнил Путин.
"Развитые государства через механизм финансовой эмиссии будут стараться перекупить, перетянуть на себя потоки продовольствия, тем самым они, безусловно, неизбежно обострят дефицит продуктов питания в беднейших регионах мира, подстегнут новые волны миграции и в целом загонят мировые цены на продукты питания еще выше", – заключил российский президент.
Ранее в Госдуме подготовили поправки о госрегулировании цен на некоторые товары и услуги. В перечень товаров, на которые необходимо установить госрегулирование цен, могут войти продукты питания, детские товары, строительные материалы, сельхозудобрения, сельхозтехника и запчасти к ней, бытовая химия, зоотовары, а также лекарства и медикаменты.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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