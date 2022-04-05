Эксперт предупредил о глобальном продовольственном кризисе

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В мире уменьшается производство продуктов питания, сообщил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Ибрагим Рамазанов агентству "Прайм".

По его словам, из-за усиления санкционного давления нарушается логистика и не хватает удобрений и энергоносителей.

Рамазанов подчеркнул, что Россия – один из основных экспортеров сырья для производства зерна, удобрений, энергоносителей, однако в сложившихся обстоятельствах она не сможет компенсировать ожидаемый дефицит продовольствия в мире.

Другие страны, которые поставляют на мировой рынок зерно, по мнению эксперта, также могут сократить его производство из-за нехватки и удорожания удобрений и энергоносителей, а также проблем с логистикой. Как считает Рамазанов, выигравших в такой ситуации не будет.

Ранее в Госдуме подготовили поправки о госрегулировании цен на некоторые товары и услуги. В перечень товаров, на которые необходимо установить госрегулирование цен, могут войти продукты питания, детские товары, строительные материалы, сельхозудобрения, сельхозтехника и запчасти к ней, бытовая химия, зоотовары, а также лекарства и медикаменты.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.