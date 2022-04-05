Новые санкции ЕС против РФ затронут торговлю, энергетику и транспорт – ЕК

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Очередной пакет антироссийских санкций затронет торговлю, энергетику и транспорт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

"Пятый пакет санкций касается не только энергетики, это широкий пакет. Он включает и индивидуальные санкции, и торговые, и транспортные, и энергетические, включая ограничения относительно угля", – сказал чиновник.

Между тем министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что в настоящее время Париж и Берлин ведут совместную работу над новыми ограничительными мерами в отношении России. В частности, страны намерены отказаться от импорта российских нефти и газа.

До этого стало известно, что Еврокомиссия предложит в рамках новых санкций против России запрет на импорт российского угля и ввоз оборудования, а также закрыть морские и сухопутные границы для российских грузоперевозчиков.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора. В частности, 7 марта Австралия запретила экспорт ряда предметов роскоши в Россию. Речь идет о ювелирных изделиях, золоте, вине, транспортных средствах, мехах. Также это касается табачных изделий, одежды и парфюмерной продукции и других товаров.

