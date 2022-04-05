Австралия запретит экспорт ряда предметов роскоши в Россию

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Власти Австралии запретили экспорт ряда предметов роскоши в Россию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на министерство иностранных дел страны.

В частности, в список входят ювелирные изделия, золото, вино, транспортные средства, меха и другие товары.

Кроме того, Австралия запретит поставку, продажу т перевозки табачные изделия, парфюмерную продукцию, кожу, аксессуары и предметы одежды, некоторую электронику, музыкальные инструменты, предметы искусства, икру, ракообразных, трюфель и другое.

Отмечается, что эти меры вступят в силу 7 апреля.

Ранее сообщалось, что Австралия вводит дополнительные пошлины в 35% на ввоз всех товаров из России и Белоруссии. Данная мера вступит в силу с 25 апреля 2022 года и будет дополнением к общим ставкам пошлин, которые применяются в настоящее время

20 марта власти Австралии ввели запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы. 29 марта Австралия ввела санкции против 39 россиян, которых считает причастными к коррупции.

До этого глава австралийского МИД Марис Пейн сообщила о введении новых ограничительных мер против российских банков и госучреждений.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что санкционная политика западных стран, направленная против России, обладает всеми признаками агрессии. По словам президента РФ, вся "словесная мишура" Запада о политкорректности и свободе слова мгновенно пропала. Путин добавил, что против России организована беспрецедентная информационная кампания.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.