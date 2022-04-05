Австралия запретит экспорт ряда предметов роскоши в Россию

Фото: depositphotos/lkpro
Власти Австралии запретили экспорт ряда предметов роскоши в Россию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на министерство иностранных дел страны.
В частности, в список входят ювелирные изделия, золото, вино, транспортные средства, меха и другие товары.
Кроме того, Австралия запретит поставку, продажу т перевозки табачные изделия, парфюмерную продукцию, кожу, аксессуары и предметы одежды, некоторую электронику, музыкальные инструменты, предметы искусства, икру, ракообразных, трюфель и другое.
Отмечается, что эти меры вступят в силу 7 апреля.
Ранее сообщалось, что Австралия вводит дополнительные пошлины в 35% на ввоз всех товаров из России и Белоруссии. Данная мера вступит в силу с 25 апреля 2022 года и будет дополнением к общим ставкам пошлин, которые применяются в настоящее время
20 марта власти Австралии ввели запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы. 29 марта Австралия ввела санкции против 39 россиян, которых считает причастными к коррупции.
До этого глава австралийского МИД Марис Пейн сообщила о введении новых ограничительных мер против российских банков и госучреждений.
В свою очередь, Владимир Путин заявил, что санкционная политика западных стран, направленная против России, обладает всеми признаками агрессии. По словам президента РФ, вся "словесная мишура" Запада о политкорректности и свободе слова мгновенно пропала. Путин добавил, что против России организована беспрецедентная информационная кампания.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Итальянские виноделы прокомментировали запрет на экспорт в Россию вин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: