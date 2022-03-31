Австралия ввела дополнительные пошлины на ввоз всех товаров из России

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Австралия вводит дополнительные пошлины в 35% на ввоз всех товаров из России и Белоруссии. Об этом сообщается на официальном сайте австралийского правительства.

"Данная мера вступит в силу с 25 апреля 2022 года и будет дополнением к общим ставкам пошлин, которые применяются в настоящее время", – говорится в сообщении.

20 марта власти Австралии ввели запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы. 29 марта Австралия ввела санкции против 39 россиян, которых считает причастными к коррупции.

До этого глава австралийского МИД Марис Пейн сообщила о введении новых ограничительных мер против российских банков и госучреждений.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.