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Австралия ввела санкции против 39 россиян, которых считает причастными к коррупции.

Об этом говорится в заявлении главы МИД этой станы Марис Пейн, опубликованном на официальном сайте австралийского внешнеполитического ведомства.

Указывается, что санкционные меры касаются тех россиян, которые связаны с "делом Магнитского". Также отмечается, что правительство Австралии подвергнет активы российских граждан заморозке.

20 марта власти Австралии ввели запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы. До этого Пейн сообщила о введении новых ограничительных мер против российских банков и госучреждений.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.