В Польше введут запрет на импорт угля из РФ

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Власти Польши приняли решение ввести запрет на импорт угля из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства республики Петра Мюллера.

Правительство Польши также сообщило о решении отозвать согласие на заключение с Россией соглашения в области инвестиций. В РФ будет направлена соответствующая нота.

На минувшей неделе власти Польши объявили о высылке 45 российских дипломатов. Основанием для такого решения стали подозрения в причастности к шпионажу. Также в страну не допустят дипломатов на замену.

Российские диппредставители покинули территорию республики накануне, 28 марта. Посол Российской Федерации в Варшаве Сергей Андреев в связи с этим отметил, что гордится работой своих коллег.