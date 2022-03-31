В Японии составили список импортируемых из РФ товаров, которые трудно заменить

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В министерстве экономики, торговли и промышленности Японии составили список товаров и материалов, ввозимых из России, импорт которых проблематично будет заменить в краткосрочной перспективе, передает ТАСС.
Всего в список вошли семь позиций: уголь, сжиженный природный газ, нефть, палладий, ферросплавы для производства стали и нержавеющей стали, а также используемый при производстве полупроводников газ.
В японском ведомстве подчеркнули, что зависимость страны в импорте этих товаров из РФ крайне высока. В связи с этим министерство экономики, торговли и промышленности Японии призвало другие страны-экспортеры наладить соответствующее производство.
Отмечается, что на импорт палладия из России приходится 43% от всего японского импорта этого материала. Зависимость Токио от российской нефти оценивается в 3,6%, от СПГ – в 8,8%.
Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что с 5 апреля вводится запрет на экспорт в РФ предметов роскоши, включая автомобили премиум-класса, драгоценные камни и ювелирные изделия.
Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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