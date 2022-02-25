Посол в Токио заявил, что Россия ответит на новые санкции Японии

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Посол РФ в Японии Михаил Галузин пообещал, что российская сторона ответит на новые санкции, о которых объявили власти Токио. Об этом сообщает ТАСС.
Галузин напомнил, что недавно уже говорил высокопоставленным официальным японским лицам, что Россия даст ответ на эти действия, и предположил, что ответ будет серьезным.
Говоря о том, насколько сильный ущерб могут нанести японские санкции российской экономике, посол РФ отметил, что пока не может дать оценку, так как японская сторона не озвучила подробности нового санкционного пакета. При этом он подчеркнул, что в любом случае ущерб будет нанесен обеим сторонам – и той, кто санкции накладывает, и той, кто подпадает под них.
Ранее премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил об усилении санкций против России. В дополнение к объявленным 23 февраля ограничениям Япония усиливает их по некоторым направлениям.
В частности, замораживаются капиталы и активы финансовых организаций, вводится запрет на экспорт списка товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Кроме того, Япония запрещает выдачу виз частным лицам и организациям.
23 февраля Фумио объявил заморозке активов официальных лиц из РФ. Дополнительно был запрещен выпуск новых российских облигаций в Японии. Также оказался введен запрет на экспорт из Донецкой и Луганской народных республик.
Политолог прокомментировал введение санкций против РФ
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