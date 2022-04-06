Канада ввела санкции в отношении девяти граждан Белоруссии

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Власти Канады включили в санкционные списки еще девять граждан Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства страны.

В частности, ограничения ввели против заместителя министра обороны Белоруссии Андрея Жука, Андрея Бурдыко и Сергея Симоненко. Помимо этого, в список включены Александр Шакутин, Владимир Пефтиев, Анатолий Тернавский, Павел Топузидис, Евгений Баскин и Валентин Байко.

Попадание в санкционные списки означает заморозку возможных активов в Канаде и запрет на въезд в страну.

Ранее замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что пятый пакет антироссийских санкций включает индивидуальные рестрикции, ограничения в сферах торговли, транспорта и энергетики. Также стало известно, что Франция и ФРГ готовят отдельные меры против России, в частности страны намерены отказаться от поставок нефти и газа из РФ.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России и Белоруссии целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

