Псаки заявила, что США ставят РФ перед выбором между дефолтом и использованием резервов

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США пытаются добиться того, чтобы Россия встала перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, сейчас у России нет неограниченных ресурсов, особенно в условиях санкций.

"И им придется выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы <...> или объявить дефолт", – цитирует Псаки ТАСС.

При этом она отметила, что срок возникновения дефолта зависит от принятых Россией решений.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал возможность повторения в России дефолта 1998 года. Он выразил мнение, что тогда страна была менее защищена и столкнулась с международным финансовым кризисом, связанным с возникновением финансового пузыря в США. А сейчас идет экономическая война.

