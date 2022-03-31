Экономист рассказал, как правильно делать сбережения

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Перед тем как начать откладывать, необходимо определить уровень автономных трат, которые идут на продукты питания, мобильную связь и транспорт, проанализировать их и оптимизировать. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на кандидата экономических наук Юрия Твердохлеба.

Твердохлеб отметил, что оставшиеся после обязательных расходов средства можно стараться сохранить.

"Но в жизни каждого человека есть и траты, связанные с получением удовольствия, и расходы, носящие несистемный характер. Поэтому оставшуюся сумму рекомендуют делить в следующей пропорции: одна треть – на внеплановые расходы, две трети – на сбережения", – пояснил экономист.

Твердохлеб также рекомендовал делать банковские вклады. По его словам, высокие ставки позволят защитить сбережения от обесценивания.

"Помимо этого, Центробанк сейчас создает максимально благоприятные условия для покупки драгоценных металлов: снятие НДС для этого типа операций, возможность приобретения золота в слитках и открытия обезличенных металлических счетов", – заключил эксперт.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал возможность повторения в России дефолта 1998 года. Он отметил, что ситуации отличаются. Тогда страна столкнулась с международным финансовым кризисом, связанным с возникновением финансового пузыря в США. По словам Медведева, властям удалось спасти и мировую, и российскую экономику.

